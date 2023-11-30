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30 ноября на Выставке "Россия" будет проходить День Самарской области

30 ноября 2023 12:45
174
30 ноября на Выставке "Россия" будет проходить День Самарской области

 "Мы находимся в самом сердце России. Здесь живет более 3 миллионов человек, и почти на каждого жителя приходится один турист! Если вы еще не были в Самарской области, уверен, мой родной край станет для вас настоящим открытием! А если уже были, приезжайте за новыми впечатлениями! Места в самарском сердце хватит для всех", — именно так описывает свой родной регион губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

Стенд Самарской области на Выставке "Россия" сможет удивить даже самого искушенного гостя. Здесь можно насладиться красотой волжских просторов, оценить масштаб преобразований и проектов и даже отправиться в космический полет! 

 30 ноября на Выставке "Россия" будет проходить День Самарской области. Гостей ждет невероятная программа мероприятий, в ходе который вы откройте для себя этот по-настоящему космический регион! 

 А еще на стенде региона проходит розыгрыш призов, и каждый посетитель получит шанс выиграть семейный автомобиль Lada Vesta, который собрали в Самарской области на заводе АВТОВАЗ в Тольятти. 

Вход бесплатный.
 

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