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Жители ПФО потратили в среднем 28 тыс. рублей на сервисное обслуживание автомобиля в зимний сезон

4 марта 2025 10:49
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Жители ПФО потратили в среднем 28 тыс. рублей на сервисное обслуживание автомобиля в зимний сезон

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян*, чтобы узнать, как часто автомобилисты обращались в автосервисы зимой и сколько денег они выделяли на обслуживание личного транспортного средства. В среднем жители ПФО потратили 27,7 тыс. рублей, а самой популярной услугой стала замена масла (43%).


 Чуть больше половины участников опроса из ПФО (54%) владеют автомобилями. Интересно, что число мужчин, у которых есть личное транспортное средство, немногим больше, чем женщин: 55% против 47%. Больше всего автовладельцев оказалось в возрастной группе от 35 до 44 лет — 57% респондентов.

Около четверти участников опроса (23%), которые владеют автомобилем, посещают сервис один раз в полгода. Почти каждый пятый опрошенный (19%) старается заезжать в сервис ежеквартально, а 14% — один-два раза в год. В ходе опроса выяснилось, что 7% автомобилистов посещают специализированные центры реже, чем один-два раза в год. В среднем жители ПФО проверяют состояние автомобилей в сервисах около пяти раз в год.

«Самые активные периоды с точки зрения посещения автосервисов — это весна и осень, когда автомобилям нужен особый уход после периода жаркого лета и суровой зимы с перепадами температур. И тем не менее зимой спрос на определенные виды работ сохраняется и даже растет: так, например, с декабря по январь 2025 года россияне на 49% чаще обращались за мойкой и уходом за кузовом, на 20% — за тюнингом, на 13% увеличился спрос на кузовной ремонт, а плановое ТО стало особенно востребованным в этом году — рост обращений через Авито в 9 раз», — комментирует руководитель бизнес-направления Запчасти и Автосервисы в Авито  Алексей Головин.

Для большинства (54%) рекомендации близких и друзей являются основным критерием при выборе автосервиса. Также опрошенные ориентируются на стоимость (53%) и спектр предоставляемых услуг (38%). 37% респондентов из ПФО рассказали, что для них важны отзывы о сервисе в интернете, а 36% респондентов выбирают автотехцентры рядом с домом. 

Большинство респондентов из ПФО признались, что чаще всего они обращают внимание на рекламу автосервисов на сайтах с объявлениями (20%). Реклама в поисковых системах привлекла внимание 19% опрошенных, в соцсетях — 17%, а на ТВ — 14% респондентов.

Если говорить об услугах, которые были наиболее востребованы зимой среди автолюбителей в ПФО, первое место занимает замена масла: этот вариант отметили 43% опрошенных. На втором месте идет шиномонтаж (35%), а на третьем — диагностика авто (29%). Практически поровну разделилось число тех, кто обращался в автосервис за регулярным техническим обслуживанием (27%) и за заменой жидкостей (26%). Ремонтировали подвеску 18% респондентов, а тормозную систему — 12%.

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