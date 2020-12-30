ЖД предлагает совершать праздничные поездки со скидкой 50%

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Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") предоставляет пассажирам возможность совершать новогодние путешествия в разные регионы России по выгодным ценам. В рамках акции "В купе со скидкой 50%" до 11 января можно оформить проездные документы по выгодным ценам на верхние места купейных вагонов.

Предложение распространяется на более чем 100 поездов, курсирующих, в том числе между Москвой и Самарой, Тюменью и Махачкалой, Иркутском и Северобайкальском и т.д. Совершить поездки можно в период в период до 11 января включительно по отдельным датам в зависимости от выбранного направления.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Фото: Дильдина Светлана