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"Зеленые" призывают главу Самары не сокращать количество городских автобусов

25 февраля 2021 10:18
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Зеленые призывают главу Самары не сокращать количество городских автобусов

Председатель Совета самарских «Зеленых» Олег Комаров обратился к мэру Самары Елене Лапушкиной.

Председатель самарского регионального отделения экологической партии «Зеленые» в своем письме главе Самары заявил, что уменьшение количества автобусов на муниципальных городских маршрутах недопустимо. Ранее, на сайте городской администрации опубликовали проект постановления, согласно которому планируется существенно сократить количество автобусов на муниципальных пассажирских маршрутах №№51, 61, 75, маршрутах до городских кладбищ №4к, 26к, 36д, 63э, 67к, 77д, 129э.

«Принятие этого постановления обострит социально-экономическую и экологическую ситуацию в Самаре. Сокращение количества машин увеличит интервалы движения, что приведет к увеличению время ожидания транспорта. В первую очередь, пострадают социально-незащищенные категории населения, которые чаще всего пользуются общественным транспортом: школьники, студенты, пенсионеры, малообеспеченные», - заявил Олег Комаров.

«Зеленые» уверены, что ухудшение качества работы городского транспорта является угрозой для экологии. Качественная работа автобусов, троллейбусов, трамваев, метро, короткие интервалы между подвижным составом, выделение «автобусных» полос приводит к тому, что пользоваться городским транспортом становится удобнее, чем личным автомобилем. Это приводит к сокращению транспортных заторов — ведь один автобус может перевезти такое же количество людей, как 40-60 легковых машин — и, как следствие, сокращению количества вредных выбросов в атмосферный воздух. По словам Олега Комарова, некачественная работа муниципального транспорта приводит к повышению автомобилизации. По данным портала «Автостат» за 2019 год, в Самаре самая высокая обеспеченность автомобилями на душу населения в России среди городов с населением более 1 млн человек (344 машины на 1000 человек) — и количество автомашин постоянно растет.

Чтобы решить эту проблему, Комаров призывает главу Самары Елену Лапушкину не подписывать постановление о сокращении количества транспорта в городе и принять меры по повышению привлекательности общественного транспорта и снижения зависимости от личных авто: провести аудит пассажиропотока, ввести магистральные маршруты, разработать более удобное тарифное меню, позволяющее совершать пересадки без оплаты в течение определенного времени.

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