Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
Запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года

30 сентября 2025 20:52
113
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года

Кабмин РФ продлил запрет на экспорт бензина для всех участников рынка до конца 2025 года, говорится в постановлении правительства.

«Он (запрет на экспорт. — «Газета.Ru») будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — говорится в сообщении.

27 сентября в Минэнерго РФ сообщали, что сохраняют перед собой задачу в следующий году удержать рост цен на бензин в России близким к уровню инфляции.

В ведомстве отметили, что рост стоимости топлива на АЗС может немного отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

По информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в РФ с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что является выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
256
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
620
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
235
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
398
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
566
Весь список