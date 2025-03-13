Запрет на движение большегрузов по областным трассам начнет действовать 1 апреля

164

Об этом сообщает региональное Министерство транспорта. Он будет действовать с 1 по 30 апреля и коснется транспорта с осевой нагрузкой на каждую ось более 7 тонн.

С 20 мая по 31 августа вступит в силу новый запрет для большегрузов при превышении температуры воздуха 32℃. Проехать они смогут только с 22:00 до 10:00.

Запрет не распространяется на движение по дороге Самара — Бугуруслан, Красноглинскому шоссе, Обходу Красного Яра, Обходу Тольятти и мосту через Волгу.

Также ограничение не коснется автобусных перевозок, транспортировки дорожной техники и движения спецтранспорта, пишет Самара Город | Новости Самары.