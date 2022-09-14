Яндекс Карты озвучат водителям Самары, в какой полосе ехать

150

Яндекс Карты запустили умные голосовые подсказки. Теперь в Самаре на сложных развязках приложение озвучивает водителям, в какой полосе следует ехать. Это поможет заранее перестроиться и не пропустить свой поворот, что особенно актуально в больших городах, где промах может значительно увеличить время в пути.

Благодаря голосовым подсказкам водитель реже отвлекается, поэтому поездки становятся безопаснее и комфортнее. А ещё обновление будет очень кстати для мотоциклистов, так как им неудобно смотреть на экран телефона.

— Мы изучили перекрёстки и сложные развязки, на которых водители часто сходят с маршрута, и полосность в местах сложных манёвров. Теперь наш алгоритм позволяет быстро генерировать голосовые подсказки для подобных мест, — рассказал Артём Звягин, менеджер продукта Яндекс Карт. — Если раньше приложение подсказывало: «Через 60 метров поверните направо», — то сейчас оно может дать более точное указание: «Через 60 метров держитесь второй правой полосы, затем поверните направо»

Новые голосовые подсказки доступны водителям по всей России. Они будут работать, если включить в приложении голос Алисы. Для этого нужно зайти в свой профиль, открыть «Настройки», «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам Карты показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. Каждый месяц Картами пользуется 85 миллионов человек.