Яндекс Карты озвучат водителям Самары, в какой полосе ехать

Я нашел ошибку
Главные новости:
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году.
Ремонт дороги на ул. Демократической в Самаре проведут в 2023 году
29 человек тушили пожар повышенной сложности на ул. Белорусской в Самаре
29 человек тушили пожар повышенной сложности на ул. Белорусской в Самаре
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF
В Самарской области крупный райцентр и несколько сёл на день останутся без электричества
В Самарской области крупный райцентр и несколько сёл на день останутся без электричества
«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране
«Единая Россия» обеспечит введение единого стандарта образования в школах по всей стране
«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы
«Жигулевская долина» готова тиражировать свой опыт в регионы
С конца февраля в РФ закрылись 6% кинотеатров
С конца февраля в РФ закрылись 6% кинотеатров
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.07
-0.39
EUR 60.94
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Яндекс Карты озвучат водителям Самары, в какой полосе ехать

14 сентября 2022 10:08
150
Яндекс Карты озвучат водителям Самары, в какой полосе ехать

Яндекс Карты запустили умные голосовые подсказки. Теперь в Самаре на сложных развязках приложение озвучивает водителям, в какой полосе следует ехать. Это поможет заранее перестроиться и не пропустить свой поворот, что особенно актуально в больших городах, где промах может значительно увеличить время в пути.

Благодаря голосовым подсказкам водитель реже отвлекается, поэтому поездки становятся безопаснее и комфортнее. А ещё обновление будет очень кстати для мотоциклистов, так как им неудобно смотреть на экран телефона.

— Мы изучили перекрёстки и сложные развязки, на которых водители часто сходят с маршрута, и полосность в местах сложных манёвров. Теперь наш алгоритм позволяет быстро генерировать голосовые подсказки для подобных мест, — рассказал Артём Звягин, менеджер продукта Яндекс Карт. — Если раньше приложение подсказывало: «Через 60 метров поверните направо», — то сейчас оно может дать более точное указание: «Через 60 метров держитесь второй правой полосы, затем поверните направо»

Новые голосовые подсказки доступны водителям по всей России. Они будут работать, если включить в приложении голос Алисы. Для этого нужно зайти в свой профиль, открыть «Настройки», «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам Карты показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. Каждый месяц Картами пользуется 85 миллионов человек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
2
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
151
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
14 сентября 2022  11:38
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
150
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
321
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
591
Весь список