Wildberries начинает продажи автомобилей Lada

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Автомобили Lada появились в продаже на маркетплейсе Wildberries, на первом этапе их смогут купить жители Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области", - рассказали в компании.

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы приобретать в онлайне и автомобили. "Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой "Автоваз" объявляем о старте продаж Lada на Wildberries - я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление", - сказала Бакальчук, слова которой привели в пресс-службе компании.

В свою очередь вице-президент по продажам и маркетингу "Автоваза" Дмитрий Костромин указал, что усиление программы онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя. "В наших планах - присутствие в городах-миллионниках и разработка специальных условий приобретения автомобилей Lada на Wildberries", - добавил он.