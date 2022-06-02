Whoosh проведет мастер-класс для водителей электросамокатов в Самаре

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Крупнейший российский сервис кикшеринга открывает школу вождения электросамокатов в Самаре. 3 и 5 июня в парке им Гагарина, а 4 июня - в Парке 50-летия Октября каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов и познакомиться с устройством и возможностями новейших моделей шеринговых самокатов. В конце обучения пользователей ждет тест.

Электросамокаты быстро стали еще одним видом городского транспорта в Самаре, количество пользователей Whoosh постоянно растет. При этом многие пользователи не имеют опыта городских поездок на велосипедах и самокатах, и не проходили обучение базовым правилам дорожного движения.

Whoosh хочет сделать Самару комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения, а потому собрал все полезные практики управления электроскутером и будет рассказывать о них простым и понятным языком. В ноябре прошлого года сервис запустил онлайн-школу на сайте и в приложении, теперь в Самаре обучение будет проходить и в “живом” формате.

Обучение будет проводиться:

в пятницу с 12:00 до 20:00

в субботу и воскресенье с 14:00 до 21:00

Курс сочетает весь опыт и знания, которые накопил сервис Whoosh вместе с пользователями за несколько лет работы сервиса. В Whoosh уверены, что нужно популяризировать не только правила, но и принципы этичного вождения и взаимного уважения на улицах города.

Что можно освоить в Школе вождения Whoosh:

Как устроен самокат

Как начать поездку

Где можно и где нельзя двигаться на электросамокате

Принципы ответственного вождения

На что необходимо обращать внимание во время движения

Как действовать в экстренных случаях

Как завершать поездку и парковать самокат

Курс обучения займет не более 10 минут. Рассказывать о правилах будут специалисты сервиса. Закрепить знания можно будет, пройдя тест.

После окончания обучения пользователи смогут совершить бесплатную тестовую поездку на специально отведенной территории для закрепления практических навыков.