Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре

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Перекрыть движение по улице Ново-Садовой на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть» по направлению «из города» планируется с 26 июня текущего года.

Ограничительные меры связаны с масштабным строительством двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой, которое стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

На этом участке дорожники приступят к основным работам по возведению фундамента транспортной развязки. На сегодняшний день уже забурено более 40 свай под опоры путепровода. Для ускорения работ на место строительства доставлена вторая буронабивная установка. Технология работы установки обеспечивает минимальный шум во время устройства скважин под сваи.

Продолжается перенос коммуникаций и подготовка дублера четной стороны улицы Ново-Садовой.

Напомним, предстоит временное перекрытие движения, которое, для снижения транспортной напряженности, организовано в несколько этапов.

Далее, с 16 июля по 30 сентября этого года, планируется закрыть движение по направлению «в город» на участке от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовой. Движение «в город» будет осуществляться по дублеру четной стороны.

С 1 октября 2021 г. по 1 декабря 2023 г. движение закроется по основному створу ул. Ново-Садовой. Транспортные потоки пойдут по дублерам в обоих направлениях, по четырем полосам проезжей части.

На участке от АЗС «Татнефть» до Советской Армии движение будет осуществляться по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях. Далее, транспортные потоки будут разведены, по направлению «в город» - по дублеру от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая, по направлению «из города» - по дублеру нечетной стороны.

Маршруты общественного транспорта на время строительства развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой не изменятся и проходить будут по 4-х полосному дублеру улицы Ново-Садовой по нечетной стороне, от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть» (на стороне ТЦ «Апельсин»), где организуют посадочные площадки.

Дополнительно, увеличится количество подвижного состава трамваев и уменьшатся интервалы выхода на линию на трамвайных маршрутах, проходящих по ул. Ново-Садовой.

Возведение большого инфраструктурного дорожного объекта в границах города-миллионника всегда связано с определенными неудобствами для горожан.

Губернатор Дмитрий Азаров в марте этого года, после начала строительства, обратился к жителям Самары с просьбой отнестись с пониманием к предстоящим работам. «Ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки. Проект того стоит. Идет масштабная трансформация инфраструктуры в нашем регионе: строятся новые мосты, новые развязки».

Отметим, эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.