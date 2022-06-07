В связи с проведением легкоатлетического фестиваля «Королева спорта» в Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Самарского легкоатлетического фестиваля «Королева спорта» на территории города Самара будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 03:00 до 06:00 12 июня 2022 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Ульяновской до улицы Маяковского;

- с 06:00 до 16:00 12 июня 2022 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Венцека до улицы Вилоновской, по улице Вилоновской - от улицы Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту в границах улиц Вилоновской и Лесной, по улице Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали – от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

При этом автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261 будут следовать согласно скорректированным схемам.

Кроме того, с 17:00 11 июня 2022 года до 16:00 12 июня 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках дорог:

- по улице Максима Горького - от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по улице Вилоновской - от улицы Максима Горького до Волжского проспекта;

- по Волжскому проспекту – от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной – от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали – от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Вышеуказанные ограничительные меры не распространяются на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Ознакомиться с временной схемой организации дорожного движения, а также с трассами следования общественного транспорта можно в приложениях.