В родительскую субботу в Самаре будут работать 8 специальных маршрутов на кладбища

11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота, в этот день организуют работу 8 специальных маршрутов на кладбища:
№ 4к - каждые 17-36 минут от п. Управленческий до «Лесного»
№ 27к - каждые 8-14 минут с площади Кирова до «Зубчаниновского»
№ 36д - каждые 27-56 минут с Хлебной площади до «Рубежного»
№ 36ю - каждые 42-55 с «Южного» кладбища до «Рубежного»
№ 63э - каждые 2-5 минут с автостанции «Аврора» до «Рубежного»
№ 67к - каждые 20-40 минут с п. Мехзавод до «Лесного»
№ 77д - каждые 29-39 минут с Хлебной площади на «Южного»
№ 129э - каждые 3-6 минут с автостанции "Аврора" до «Южного»
Начало работы маршрутов - 07:00, за исключением №36ю - он начнет работу с 8 утра. Обратите внимание - вывоз осуществляется до 15:00!
Напомним также о том, что дачные перевозки состоятся 10, 12 и 13 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта Самары.
Фото: пресс-служба департамента транспорта Самары