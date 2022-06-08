В родительскую субботу в Самаре будут работать 8 специальных маршрутов на кладбища

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11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота, в этот день организуют работу 8 специальных маршрутов на кладбища:



№ 4к - каждые 17-36 минут от п. Управленческий до «Лесного»

№ 27к - каждые 8-14 минут с площади Кирова до «Зубчаниновского»

№ 36д - каждые 27-56 минут с Хлебной площади до «Рубежного»

№ 36ю - каждые 42-55 с «Южного» кладбища до «Рубежного»

№ 63э - каждые 2-5 минут с автостанции «Аврора» до «Рубежного»

№ 67к - каждые 20-40 минут с п. Мехзавод до «Лесного»

№ 77д - каждые 29-39 минут с Хлебной площади на «Южного»

№ 129э - каждые 3-6 минут с автостанции "Аврора" до «Южного»



Начало работы маршрутов - 07:00, за исключением №36ю - он начнет работу с 8 утра. Обратите внимание - вывоз осуществляется до 15:00!



Напомним также о том, что дачные перевозки состоятся 10, 12 и 13 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта Самары.

Фото: пресс-служба департамента транспорта Самары