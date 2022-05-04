Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением музыкального марафона «ZА Россию» с 14:00 до 22:00 5 мая 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по ул. Чапаевской на участке от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Красноармейской (включая перекресток) до ул. Ульяновской;

- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Исключение составят трамваи, спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

В указанное время общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 3, 24, 34, 80, 92, 207, 226, 297 – будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами движения личного и общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Также напоминаем о введенных ранее ограничениях: https://www.samadm.ru/media/news/36965/