Временно ограничено движение для региональных автобусов и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог

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ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что с 18:00 19 января по 12:00 21 января 2024 временно ограничено движения для автобусов и маршрутного транспорта в Пензенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях на участках:

- км 633+000 - км 1193+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск;

- км 296+000 - км 328+400 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;

- км 0+000 – км 12+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Самара;

- км 0+000 – км 160+000 Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;

- км 330+000 – км 400+031 Р-241 Казань - Буинск – Ульяновск, подъезд к г. Самара;

- км 23+800 – км 195+045 А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан;

- км 29+115 - км 93+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург;

- км 93+000 - км 129+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург (старое направление);

- км 17+900 – км 47+000 Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;

Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный, порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».