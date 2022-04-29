Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 

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Внимание! Временное ограничение движения транспорта в связи с празднованием Первомая.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда, с 17:00 до 22:00 1 мая 2022 года на территории г. о. Самара будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.



Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.



Кроме того, в вышеуказанный период общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 – будут следовать по скорректированной схеме.