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Водители будут больше платить за отказ остановиться по требованию ГИБДД

19 июля 2025 17:40
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Водители будут больше платить за отказ остановиться по требованию ГИБДД

В России вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на изменения в КоАП, утвержденные президентом Владимиром Путиным.

Отмечается, что изменения были внесены ранее и начали действовать 18 июля. Так, за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД водителю придется заплатить от семи до десяти тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года придется заплатить десять тысяч рублей, а также лишиться прав на четыре — шесть месяцев.

Водителям грузовых автомобилей также придется платить за нарушения больше. Владельцы грузовиков заплатят 600 тысяч рублей за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см.

До этого столичный Дептранс предупредил водителей о штрафах за незаконную парковку на газонах.

В Дептрансе отмечают, что за парковку на газоне физлицами грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, должностным лицам — 30 тыс. рублей, а юрлицам — 300 тыс. рублей, пишет Газета.

Ранее россияне стали чаще «стучать» на нарушителей ПДД в полицию.

Теги: БДД

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