Во время празднования Дня города в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

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В период празднования Дня города Самара для комфорта жителей и гостей будет усилена работа общественного транспорта.



Так, сегодня после концертной программы «Самара OPEN JAZZ» в амфитеатре склона у площади Славы дополнительный подвижной состав городского пассажирского транспорта будет подан на ул Самарскую в район пересечения с ул Ярмарочной и на ул Молодогвардейскую в район перекрестка с ул Ярмарочной. Автобусы будут ожидать пассажиров с 21:30.



10 сентября после окончания концерта классической музыки с участием звезд оперной сцены автобусы также подадут на ул. Самарскую/Ярмарочную и на ул. Молодогвардейскую/Ярмарочную. В указанных локациях подвижной состав будет с 19:30



11 сентября после большой праздничной программы на площади им. Куйбышева – к 22:30 автобусы будут сосредоточены на улице Самарской от Льва Толстого до Красноармейской.



Метро и наземный электрический транспорт (трамваи и троллейбусы) 11 сентября будут работать по усиленному графику, до 01:00 12 сентября.

Фото: администрация Самары