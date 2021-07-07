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Вниманию самарцев: останавливается движение транспорта на Галактионовской в районе Троицкого рынка

7 июля 2021 13:30
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Вниманию самарцев: останавливается движение транспорта на Галактионовской в районе Троицкого рынка

На частной канализационной линии произошёл провал грунта.

Специалисты «РКС-Самара» приступили к аварийно-восстановительным работам на частной канализационной линии около дома 34 на ул. Галактионовской. Там на проезжей части и под трамвайными путями произошло разрушение трубы диаметром 150 мм с провалом грунта. Работы осложняются прохождением в непосредственной близи исторического канализационного коллектора.

С 13 часов 7 июля для ремонтных работ будет перекрыто движение по ул. Галактионовской на участке от ул. Венцека до ул. Ленинградской в обе стороны и остановлено движение трамваев от Красноармейской до Венцека в обе стороны. Около 14.00  начнутся земляные работы. Специалисты «РКС-Самара» проведут замену аварийного участка линии. Завершить перекладку и восстановить движение планируется к 13 июля.

 

Теги: аварийные работы провал грунта

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