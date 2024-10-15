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Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России

15 октября 2024 10:11
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Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России

Минфин предложил распространить режим «автоматизированной УСН» на все регионы страны с 2025 года. Сейчас этот экспериментальный режим применяется в четырех пилотных регионах, в ФНС его результаты считают успешными

С 2025 года все регионы России смогут присоединиться к эксперименту по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, АвтоУСН), следует из проекта поправок в законодательство, внесенного в правительство Минфином. Проект поправок имеется в распоряжении РБК, 14 октября документ был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, уточнил источник, близкий к правкомиссии. Подлинность законопроекта РБК в части расширения АУСН подтвердил источник, знакомый с его содержанием.

С 2022 года пилотный режим АвтоУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Летом присоединиться к эксперименту захотел Санкт-Петербург. Бизнес предлагал Минфину распространить эксперимент на все заинтересованные регионы с 2025 года, но в результате поправки предусматривают даже большее расширение географии. При этом в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», внесенных Минфином вместе с проектом федерального бюджета на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов, указано, что предлагается расширить географию применения АУСН на все регионы, но с 2026 года.

Эксперты пока не берутся оценивать успешность режима из-за отсутствия статистики, но при этом видят в нем плюсы и предпосылки для повышения востребованности у бизнеса. В ФНС и Минфине заявили, что считают результаты эксперимента положительными. РБК направил запрос в правительство России.

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