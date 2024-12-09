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Власти планируют пересмотреть подход к работе общественного транспорта Самары

9 декабря 2024 12:34
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Власти планируют пересмотреть подход к работе общественного транспорта Самары

Обновления анонсировал и. о. мэра Самары Иван Носков.

— Вводим жесткий контроль за работой перевозчиков. Будем проверять соблюдение графика, состояние подвижного состава, возможность безналичной оплаты проезда. Перевозчик должен будет брендировать автобусы и обеспечить кондукторов и водителей спецодеждой. Предупреждая возможные вопросы, сразу говорю — штрафы предусмотрены, — заявил Иван Носков.

Нестабильная работа общественного транспорта — одна из основных проблем в этой сфере. Регулярно к перевозчикам, что «СамараАвтоГаз», что ТТУ возникают претензии. Причем не только от пассажиров, но и от прокуратуры. Представители надзорного ведомства весной 2024 года даже потребовали дисквалифицировать обе конторы.

Одним из вариантов решения проблемы чиновники считают регулярное пополнение парка общественного транспорта. В ближайшие годы в регион, в том числе и в Самару, должны будут привезти несколько сотен автобусов и трамваев, пишет 63.ру.

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