«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области

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«Валдаи» отправятся в навигацию в направлении монастыря в Винновке и по маршруту Самара, Поляна имени Фрунзе — Ширяево с 1 июня. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Валдай 45Р» — речное мелкосидящее пассажирское судно на подводных крыльях. Предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток. Судно ввели в эксплуатацию в 2018 году, серийное производство началось в 2019-м. Пассажировместимость — 45 человек, скорость — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

— Перевозки по маршруту Самара, Речной вокзал — Ширяево планируется начать в конце мая, — прокомментировали старт навигации в министерстве.

Задержка в запуске скоростных судов в 2024 году произошла из-за уровня воды и технических испытаний «Валдая». Вероятно, стоить билет будет около 800 рублей, точный прейскурант на сезон еще не утвердили, пишет 63.ру.