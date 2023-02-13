В Тольятти запущено предсерийное производство Lada Vesta NG

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Губернатор Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов на тольяттинской площадке дали старт предсерийного производства Lada Vesta NG. Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта и уже в апреле новые машины появится в продаже.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в прошлом году в условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже 8 июня сборка вновь стартовала. С 29 августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников.

К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тысячи автомобилей в месяц. Это позволило удовлетворить спрос: по итогам 2022 года продано 188 645 автомобилей, а рыночная доля LADA в России составила почти 28%.

Развитию завода будет способствовать перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. В прошлом году была собрана тестовая модель. Полный цикл ее производства занял больше месяца. На этом экземпляре проверялась корректность работы перенесенного оборудования и технологий.

В ближайшие месяцы АВТОВАЗ продолжит процессы подготовки к серийному производству LADA Vesta NG, настройки оборудования, организации производственных и логистических схем.

В целом, среди задачи завода на 2023 год – не только выпуск LADA Vesta NG в Тольятти, но и запуск производственной площадки в Санкт-Петербурге, возобновление производства семейства Largus, производство опытной партии e-Largus в Ижевске. АВТОВАЗ продолжает прилагать все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также развивать новые среднесрочные проекты – это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, соответственно, в конце 2024 и конце 2025 годов, пишет TLTgorod.