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В Тольятти проект тактических автомобилей АРТА поставили на поток

27 июня 2024 10:52
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В Тольятти проект тактических автомобилей АРТА поставили на поток

Ранее Автоброкер Клуб писал о создании тактических автомобилей АРТА. Это проект компании F-Design, в котором за основу взят автомобиль Lada Niva.

По информации собственных источников редакции Автоброкер Клуб стало известно, что на конец июня 2024 года уже закончен и готов к отгрузке второй автомобиль этой линейки, а несколько дней назад в компании приступили к работам над третьей версией АРТА.

В отличии от первой версии второй авто построен на базе длинной Нивы. Во вторую версию внесены несколько иные изменения, обусловленные требованиями заказчика.

Автомобиль подготовлен для выполнения широкого спектра задач для нужд СВО.

Ранее готовый автомобиль представители F-Design презентовали главе Самарской области Дмитрию Азарову (покинул свой пост в июне 2024 года).

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