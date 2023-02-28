В Сызрани до весны закроют важный железнодорожный переезд

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Водителям рекомендуют искать пути объезда.

В Сызрани закроют для транспорта железнодорожный переезд в районе РМЗ. Об этом во вторник сообщили в городском комитете ЖКХ. «Планируется закрытие железнодорожного переезда 10 км перегона Сызрань Город - Кашпир в районе соединения улиц Жуковского и Мира», говорится в сообщении. Переезд будет закрыт в ночь с 28 февраля на 1 марта, с десяти вечера до шести часов утра. Причина закрытия - ремонт железнодорожного пути. Водителям советуют объезжать участок через другие ж/д переезды – в районе Обувной фабрики и СНПЗ, пишет КТВ-Луч.



