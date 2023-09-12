В связи с проведением мероприятий по велосипедному спорту в Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятий по велосипедному спорту на территории города Самара с 08:00 до 16:00 15 и 17 сентября 2023 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 06:00 до 16:00 в указанные дни и на указанных участках улиц запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств.

Также временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «Улица Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна».

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары