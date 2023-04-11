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В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

11 апреля 2023 13:15
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В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Космический полумарафон» на территории города Самара временно ограничат движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Ограничения будут действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 03:00 до 14:30 15 апреля 2023 года – по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

- с 06:00 до 14:30 15 апреля 2023 года – по ул. Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской, по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной, по улице Лесной от улицы Первомайской до улицы Осипенко.

Кроме того, с 22:00 14 апреля 2023 года до 14:30 15 апреля 2023 года на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, 15 апреля 2023 года с раннего утра и до 14:30 общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 261) будет следовать по скорректированным трассам.

Более подробно с временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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