В связи с подготовкой к 9 Мая в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Самаре будут действовать ограничения движения транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными УМВД России по Самарской области) на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 18:00 до 23:00 3 мая 2022 года – по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 22:01 1 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- с 08:00 3 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, за исключением перекрестков с ул. Некрасовской, ул. Льва Толстого и ул. Красноармейской;

- с 18:00 до 23:00 4 мая 2022 года и с 08:00 до 13:00 7 мая 2022 года – по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовской от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 22:00 8 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года – по ул. Высоцкого от ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Молодогвардейской от пер. Репина до ул. Красноармейской;

- с 22:00 минут 8 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 06:00 до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 до 15:00 9 мая 2022 года – по ул. Вилоновской от ул. Самарской до ул. Галактионовской, по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по Студенческому пер. от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Маяковского, по ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ярмарочной;

- с 06:00 до 18:00 9 мая 2022 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Маяковского до ул. Полевой.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:

- с 08:00 1 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе, по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

- с 08:00 2 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Молодогвардейской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской;

- с 08:00 3 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской;

- с 06:00 минут 8 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года – по ул. Молодогвардейской от пер. Репина до ул. Некрасовской и от ул. Ульяновской до ул. Полевой, по ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ярмарочной, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Высоцкого от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской, по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева и от ул. Галактионовской до ул. Самарской, по ул. Ульяновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по Студенческому пер. от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта.

Кроме того, временно – с 18:00 до 23:00 4 мая 2022 года, с 08:00 до 13:00 7 мая 2022 года, с 22:00 8 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года – будет прекращено движение городского электрического наземного транспорта, а именно троллейбусов маршрута № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

В периоды с 18:00 до 23:00 4 мая 2022 года, с 08:00 до 13:00 7 мая 2022 года, с 22:00 8 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года по скорректированной схеме будут следовать троллейбусы маршрута № 6.

Помимо этого, с 22:00 8 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года по временной схеме будут осуществлять перевозки трамваи маршрутов №№ 3, 20, 22.

Временные изменения коснуться и автобусных перевозок. В различные временные периоды изменятся трассы следования автобусов №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 53.

Подробно с временными схемами организации дорожного движения и движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Фото мз открытых источников