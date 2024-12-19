В СФ поддержали увеличение штрафов за езду без ОСАГО и нарушение ПДД

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Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и дал рекомендацию палате одобрить закон, вводящий штрафы за повторную езду без полиса ОСАГО. Также одобрено увеличение денежные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

Законопроект вводит повышенную ответственность для водителей, которые повторно сели за руль транспортного средства без полиса ОСАГО. Денежные взыскание за это правонарушение будут составлять от 3 до 5 тысяч рублей.

Ужесточение штрафов коснется тех, кто будет управлять автомобилем пьяным, превысит разрешенную скорость движения на дороге, проедет на красный свет, будет ездить на личном автотранспорте по полосе для маршрутных транспортных средств или стоять на остановке для них. Более строгому наказанию будут подвергаться и те, кто не предоставит спецтранспорту преимущество в движении, не будет соблюдать требования дорожных знаков и проигнорирует требование закона об использовании ремня безопасности.

Совет Федерации одобрит принятый Думой законопроект об увеличении штрафов на завершающем осеннюю сессию пленарном заседании 20 декабря, пишет Смотрим.