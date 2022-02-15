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В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL

15 февраля 2022 12:50
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В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную модель Lada Vesta FL. Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории России.

Как сообщает 15 февраля «Российская газета», длина седана Lada Vesta благодаря новому обвесу увеличилась с 4410 до 4440 мм. Универсал прибавил с 4424 до 4445 мм. Высота модели изменилась незначительно — в пределах нескольких миллиметров.

Никаких изменений в плане линейки силовых агрегатов не произошло. Новая Lada Vesta FL будет комплектоваться вазовским двигателями 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. и 113-сильным мотором Renault. Коробки передач — механическая и вариатор фирмы Jatco.

Что касается внешнего вида, то обновленная модель Lada Vesta FL получит оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся современная передняя панель с вертикальным монитором, новые дверные карты, мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

10 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada с мультимедийной системой EnjoY Pro в январе 2022 года.

«АвтоВАЗ» не выпускал автомобили Lada с EnjoY Pro около полугода. Последние такие варианты исполнения были изготовлены на заводе еще в июле 2021-го, пишут "Известия".

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