В сентябре самарцы смогут добраться до Махачкалы на поезде

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О вводе дополнительного состава сообщили на Куйбышевской железной дороге.

Поезд будет курсировать между столицами Башкортостана и Дагестана в течение всего месяца.Туристы смогут насладиться красотами земледельческих террас, гор, и каньонов. А все потому, что Каспийское море уже прогрелось, жара спала, и климат стал более мягким.

Маршрут следования проходит через Самару, Саратов, Астрахань, Кизляр. В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны. В одном из вагонов имеется купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров, пишет ГТРК Самара.