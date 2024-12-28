В Самару приехали 300 новых автобусов

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В среду, 1 января, в Самаре начнут свою работу новые автобусы. Об этом сообщил первый вице-губернатор.

— Невзирая на целый ряд сложностей объективного и субъективного характера, более 300 новых автобусов уже прибыли в Самару. Они начнут свою работу на маршрутах с 1 января. Мы ставим себе целью реально решать самые насущные задачи — мы это делаем, — заявил Михаил Смирнов. — Масшбатное обновление транспортного парка пассажирских перевозок проводится правительством по поручению губернатора исходя из абсолютно очевидных запросов людей.

На этом, как утверждает чиновник, реформы в сфере общественного транспорта не закончатся. Весной 2025 года в областной столице планируют провести следующий этап обновления автобусного парка. Также в городе запустят новые маршруты до Южного города и Крутых Ключей. На следующем этапе в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске рассчитывают запустить новые транспортные контракты.

— Не у всех это вызовет положительные эмоции. Но нашим жителям точно должно понравиться, — добавил первый вице-губернатор.

Новые автобусы — низкопольные.

Также в ближайшее время в Самару планируют доставить несколько новых моделей трамваев. Во-первых, из Санкт-Петербурга привезут «Витязей», а во-вторых, с завода в Твери прибудут «Львята», пишет 63.ру.

Фото: Михаил Смирнов / T.me