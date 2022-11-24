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В Самару прибыли 2 судна на подводных крыльях «Валдай»

24 ноября 2022 13:56
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В Самару прибыли 2 судна на подводных крыльях «Валдай»

Их поставила Государственная транспортная лизинговая компания.

В Самаре завершилась поставка 4 скоростных судов на подводных крыльях «Валдай», передача завершающей партии из двух судов состоялась 22 ноября 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Напомним, на 2023 год расходы по оплате услуг по перевозке жителей на судах на подводных крыльях «Вадай-45Р» запланированы в объеме 17 млн рублей. 

За время курсирования «Валдаев» летом 2022 года перевезено около 15 тысяч пассажиров, пишет СитиТраффик.

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