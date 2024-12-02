В Самару прибыл «Генерал»: электробус будут тестировать на межмуниципальном маршруте

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1 декабря в депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» прибыл электробус модели 62181 «Генерал».

В новой модели электробуса «Генерал» установлено 7 аккумуляторов, что увеличивает средний пробег до 100 км без подзарядки. Электробус оборудован многофункциональным зарядным устройством, позволяющим подключаться к различным источникам энергии, включая контактную сеть электротранспорта. Динамическая зарядка от контактной сети позволяет поддерживать высокие скорости и комфорт во время поездки. Водитель может регулировать подачу тока для зарядки из кабины с помощью пульта управления.

Переход на экологичный общественный транспорт — один из важнейших аспектов развития городов-миллионников. И Самара начинает поступательное движение в этом направлении, – сказал и.о. главы города Самара Иван Носков. – Тестовый запуск электробуса «Генерал» пройдет по маршруту № 108 – от самарского Губернского рынка до спорткомплекса «Южный». Это более 19 километров. Важно, что производитель электробуса предварительно обучит механиков и водителей, кто будет обслуживать и работать на маршруте.

Перед выпуском на маршрут организуют обучение ремонтного персонала и водителей. Первый этап обкатки электробуса будет без пассажиров.

Фото: горадминистрация