В Самаре Первый Международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» завершится премьерой «Триптиха» Джакомо Пуччини
Весенняя сдача ТехноГТО в Самарской области: как получить преимущество при поступлении в вузы
В Волгограде мужчина украл из закрытого вагона четыре мешка с сахаром
В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклистом
Курс рубля достиг многолетнего максимума
В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев
50 одаренных и талантливых детей Самары получат городскую стипендию
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
ВООПИиК покажет фильм о самарском элеваторе

18 апреля в 17.00 Самарское региональное отделение ВООПИиК и кофейня «Белая чашка» отметят День всемирного наследия показом первой части фильма «Самарский элеватор» (12+). Мероприятие пройдет в пространстве «ЦЕХ» центра труда и отдыха «Станкозавод».

Двухсерийный документальный фильм «Самарский элеватор» снят архитектором Еленой Колгановой в 2021-2022 годах, когда бруталистскому зданию отказали в присвоении статуса памятника, а ВООПИиК обратился в областной суд, чтобы оспорить это решение. К масштабной кампании в защиту объекта присоединились тысячи неравнодушных самарцев и авторитетные эксперты со всего мира. В ноябре 2024 года иск градозащитников удовлетворили, а элеватор вскоре наделили статусом выявленного объекта культурного наследия.

- Фильм должен был стать одой элеватору, - рассказывает Елена Колганова. – Разворачивая пласты истории через тех, кто проектировал и строил здание, писал его и о нем, отстаивал, мы узнаем, насколько это значимый символ в сердце каждого.

В Международный день памятников и исторических мест фильм представят заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ира Фишман и автор работы Елена Колганова. Первая часть документальной ленты посвящена истории создания элеватора, его ценности, угрозе утраты и движению в защиту объекта.

Показ пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория «Архитектурная среда» кофейни «Белая чашка».

18 апреля 17.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)

