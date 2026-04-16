ВООПИиК покажет фильм о самарском элеваторе

18 апреля в 17.00 Самарское региональное отделение ВООПИиК и кофейня «Белая чашка» отметят День всемирного наследия показом первой части фильма «Самарский элеватор» (12+). Мероприятие пройдет в пространстве «ЦЕХ» центра труда и отдыха «Станкозавод».

Двухсерийный документальный фильм «Самарский элеватор» снят архитектором Еленой Колгановой в 2021-2022 годах, когда бруталистскому зданию отказали в присвоении статуса памятника, а ВООПИиК обратился в областной суд, чтобы оспорить это решение. К масштабной кампании в защиту объекта присоединились тысячи неравнодушных самарцев и авторитетные эксперты со всего мира. В ноябре 2024 года иск градозащитников удовлетворили, а элеватор вскоре наделили статусом выявленного объекта культурного наследия.

- Фильм должен был стать одой элеватору, - рассказывает Елена Колганова. – Разворачивая пласты истории через тех, кто проектировал и строил здание, писал его и о нем, отстаивал, мы узнаем, насколько это значимый символ в сердце каждого.

В Международный день памятников и исторических мест фильм представят заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК Ира Фишман и автор работы Елена Колганова. Первая часть документальной ленты посвящена истории создания элеватора, его ценности, угрозе утраты и движению в защиту объекта.

Показ пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а также лектория «Архитектурная среда» кофейни «Белая чашка».

18 апреля 17.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)