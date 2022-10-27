В Самару доставили обновленные вагоны метро

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В Самаре стало на несколько комфортных вагонов метро больше. Их доставили в областную столицу из Санкт-Петербурга, с завода «Метровагонмаш», где они прошли капитальный ремонт.

Вагоны Самарского метрополитена ремонтируют не первый год. Так продлевают их срок эксплуатации. Ведь провести капитальный ремонт дешевле, чем купить новый состав.

В июне из Самары в Санкт-Петербург отправили 5 вагонов вместо планируемых 8 — их срок службы заканчивался в 2022 году. 26 октября обновленный транспорт привезли обратно. Там заменили колеса, установили систему видеонаблюдения, пожаротушения и специальные перегородки, чтобы исключить возможность падения пассажиров на рельсы.

Обновленные вагоны выйдут на линию через три недели. Именно столько закладывают специалисты на подготовку транспорта к перевозке пассажиров.

— Новые вагоны позволят запустить еще один полноценный обновленный состав, который выйдет на линию, вытесняя устаревшие вагоны. В ближайшее время для новых вагонов произведут пусконаладочные работы. Это займет примерно две недели, еще 7 дней сотрудники метрополитена закладывают на ночную обкатку, чтобы выявить и устранить все возможные дефекты. Капитальный ремонт позволит продлить срок службы транспорта еще на 15 лет, — прокомментировал ситуацию начальник электродепо «Кировское» Самарского метрополитена Дмитрий Андреев.

Сейчас в Самарском метрополитене обновлено 26 вагонов. У остальных срок эксплуатации заканчивается в 2023-м. На полное обновление подвижного состава потребуется еще 2 года.

10 вагонов Самарского метрополитена отправят на ремонт в следующем году, 8 — в 2024-м. Таким образом, к концу 2024 года есть шанс обновить весь парк из 50 вагонов. Покупку новых пока не планируют, пишет 63.ру.