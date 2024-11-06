В Самарскую область пришло первое пассажирское судно проекта «МПКС»

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В Самарскую область прибыло первое из шести пассажирских речных суден проекта «Малое пассажирское круизное судно» («МПКС»), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе. Задачу по обновлению флота и инфраструктуры речного транспорта поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Судно поступило в ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.



«По поручению Губернатора Самарской области и благодаря федеральной поддержке в регионе начинается активное обновление речного транспорта. В этом году мы ожидаем поставку еще одного судна проекта «МПКС», а до конца 2027 года в Самарской области будет ходить уже 6 таких судов. Также мы находимся в стадии заключения соглашения с федеральным правительством о приобретении четырех скоростных судов «Валдай», которые будут изготавливаться специально для Самарской области. Их поставку мы ожидаем в 2026-2027 годах», - сообщил первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Вместимость «МПКС» - 240 пассажиров. Оно комфортабельнее и безопаснее, чем курсирующие в настоящее время на речных маршрутах суда типа «Москва» и «Ом».

«Судно оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения, у него повышенный класс комфорта. Его характеристики позволяют осуществлять перевозку маломобильных граждан. Класс судна «Лед 20». Это означает, что оно может ходить по битому льду, благодаря этому период навигации можно продлить. У него две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях», - отметил исполнительный директор ООО «Самарское пассажирское предприятие» Иван Квасюк.

«МПКС» начнет свою работу в навигацию 2025 года. Оно будет курсировать по одному из самых востребованных маршрутов в Самарской области – Самара – Ширяево.



Маршрутная сеть Самарской области состоит из 9 маршрутов, включающих в себя 25 остановочных пунктов. Перевозки пассажиров осуществляют три предприятия – ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», ПАО «Порт Тольятти» и ООО «Судоходная компания «Волга-Трэвеэл». В период навигации перевозки из Самары выполняются 5-ю судами «Москва» и 4 судами «Ом». На скоростных маршрутах работает 4 судна «Валдай-45Р». Перевозки из Тольятти выполняются 3-мя судами «ОМ», 1 судном «Жигули» и 1 судном ПС-411. Средний возраст речных пассажирских судов составляет порядка 50 лет.



Фото Минтранса Самарской области