В Самарском регионе завершилось мероприятие #Перекресток

На территории Самарской области прошло масштабное профилактическое мероприятие #Перекресток. Оно было инициировано региональной Госавтоинспекцией в связи с тем, что анализ аварийности указывает на нарушение правил проезда перекрестков как на одну из основных причин ДТП.

В течение недели сотрудники Госавтоинспекции проводили активную разъяснительную работу вблизи самых аварийных пересечений дорог. К этой важной миссии присоединились юные инспекторы движения, которые напоминали водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге.

Для того чтобы охватить самую широкую аудиторию, полицейские записали серию тематических подкастов. В этих видеосюжетах подробно разбираются правила проезда перекрестков, а также звучат живые истории от самих водителей, которые делятся мнением о том, насколько важно соблюдать ПДД РФ.

Скрин видео Департамент информационной политики