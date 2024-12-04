В самарском минтрансе назвали 5 причин ограничить зимой движение фур по трассе М-5

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Министерство считает, что именно с этими факторами связаны ежедневные пробки на участке трассы, который проходит по Тольятти и Сызрани, и усиление заторов в зимний период, пишет Обоз.инфо.

Для решения проблемы ведомство Сергея Карпова предлагает на сезон существенно ограничить возможности грузового транспорта для проезда по данному участку М-5.

Первым фактором, который влияет на движение, в министерстве назвали «плавающее» количество полос проезжей части – с 4 – до 2 и далее по 1 в каждую сторону и обратно. Второй фактор – наличие участка реконструкции на км 959 – 962 с сохранением на нем двухполосного движения до завершения работ. Третий – частный железнодорожный переезд, который сейчас находится в ненормативном состоянии. Четвертый – неровный рельеф дороги. Пятый – климатические условия и проведение работ по зимнему содержанию автомобильной дороги.

«Поэтому министерством рекомендовано водителям большегрузного транзитного транспорта выбирать альтернативные маршруты движения», – говорится в ответе министерства. «Обозрение» уже сообщало, какие именно маршруты предлагает министерство.

Свою позицию ведомство строит на ч.1 ст.30 Федерального закона «Об автомобильных дорогах», которая гласит: «Период реконструкции дороги, период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги и в иные случаи обеспечения безопасности дорожного движения являются основаниями для ограничения движения».

На основании этого министерство обратилось к собственнику дороги в лице ФКУ «Поволжуправтодор» с предложением ограничить в зимний период с 6.00 до 22.00 движение грузового транспорта с разрешенной массой свыше 3,5 тонн на участке М-5 «Урал» км 959 – км 972. Собственник дороги пока не принял решение, вводить или не вводить такое ограничение.