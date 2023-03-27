В Самарском метро станет больше поездов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции Михаила Москвина
Почти всю молочную продукцию, которая есть на полках магазинов, производят в РФ
Почти всю молочную продукцию, которая есть на полках магазинов, производят в РФ
Молодой самарец из хулиганства "заминировал" здание
Молодой самарец из хулиганства "заминировал" здание
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
В Тольятти полицейские изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов
В Тольятти изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов
В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии РФ
В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии РФ
В Сызрани ранее судимая женщина похитила с деньги с найденной банковской карты
В Сызрани ранее судимая женщина похитила с деньги с найденной банковской карты
В Тольятти полицейскими пресечен факт неправомерного оборота средств электронных платежей
В Тольятти пресечен факт неправомерного оборота средств электронных платежей
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском метро станет больше поездов

27 марта 2023 09:44
141
В Самарском метро станет больше поездов

Самарцы будут меньше ждать транспорт в метрополитене. А всё из-за того, что подвижной состав в метро начали активно обновлять. Об этом сообщили в мэрии города.

Капитальный ремонт поездов связан с тем, что число горожан, которые будут пользоваться метро, должно вырасти из-за появления новой станции «Театральная».

— «Самарский метрополитен» обновляет также свою инфраструктуру. Уже более чем наполовину улучшен подвижной состав. Капремонт вагонов продолжится и в этом, и в следующем году, чтобы к вводу станции в эксплуатацию технический парк преобразился. Срок службы таких вагонов продляется еще на 15 лет. При необходимости метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения составов на линии до 7–8 минут. Для этого будут направлять в рейсы большее количество поездов, — рассказали представители администрации города.

Закончить новую станцию метро должны как раз к концу 2024 года. Эта станция станет последней на первой линии метро, пишет 63.ру.

— Станция будет мелкого заложения. Планируется, что конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами, — сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

По проекту хотят построить два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской: под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. Кстати, на Галактионовской за оперным театром уже вырыли котлован длиной 90 метров. А второй заканчивают копать на пересечении Полевой и Ново-Садовой.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
92
В Самаре введут особый противопожарный режим
26 марта 2023  13:05
В Самаре введут особый противопожарный режим
461
Какие изменения ожидают россиян в апреле
26 марта 2023  12:36
Какие изменения ожидают россиян в апреле?
570
Дмитрий Азаров в ходе поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.
25 марта 2023  20:52
«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники
2185
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
25 марта 2023  12:38
В лесах Самарской области области с 1 по 20 апреля установлен особый противопожарный режим
701
Весь список