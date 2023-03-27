В Самарском метро станет больше поездов

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Самарцы будут меньше ждать транспорт в метрополитене. А всё из-за того, что подвижной состав в метро начали активно обновлять. Об этом сообщили в мэрии города.

Капитальный ремонт поездов связан с тем, что число горожан, которые будут пользоваться метро, должно вырасти из-за появления новой станции «Театральная».

— «Самарский метрополитен» обновляет также свою инфраструктуру. Уже более чем наполовину улучшен подвижной состав. Капремонт вагонов продолжится и в этом, и в следующем году, чтобы к вводу станции в эксплуатацию технический парк преобразился. Срок службы таких вагонов продляется еще на 15 лет. При необходимости метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения составов на линии до 7–8 минут. Для этого будут направлять в рейсы большее количество поездов, — рассказали представители администрации города.

Закончить новую станцию метро должны как раз к концу 2024 года. Эта станция станет последней на первой линии метро, пишет 63.ру.

— Станция будет мелкого заложения. Планируется, что конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами, — сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

По проекту хотят построить два перегонных тоннеля от Полевой до Вилоновской: под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. Кстати, на Галактионовской за оперным театром уже вырыли котлован длиной 90 метров. А второй заканчивают копать на пересечении Полевой и Ново-Садовой.