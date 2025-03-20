В самарском аэропорту «Курумоч» из-за приостановки полетов задерживается 14 рейсов

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Массовые проблемы с перелетами возникли у самарских пассажиров самолетов утром 20 марта.

Как рассказывал OBOZ.INFO, из-за угрозы атаки беспилотников с примерно шести часов утра в самарском аэропорту «Курумоч» были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

По информации пресс-службы аэропорта, на 10:44 утра на вылет задерживалось семь рейсов, столько же – на прилет.

«Актуальная информация о времени прибытия и вылета рейсов размещена на онлайн табло в зале регистрации и на сайте kuf.aero в разделе «Табло рейсов», — рассказали в аэропорту «Курумоч».

Так, в частности, по информации онлайн-табло, на вылет в первой половине дня задерживаются рейсы в Душанбе, Минск, по два – в Москву и Санкт-Петербург, также по одному в Сургут, Екатеринбург.

Во второй – в Калининград и Москву. Несовпадение цифр может быть связано с тем, что некоторые самолеты задерживаются по причинам, не связанным с ограничениями.