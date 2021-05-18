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В Самарской области запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок

18 мая 2021 17:11
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Длина моста составляет 306 метров. На дороге две полосы движения, ширина каждой из которых по 3,5 метра. Также сделан тротуар шириной 1,5 метра. 

Сегодня, 18 мая, в Самарской области запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок, построенному благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Теперь дорожники в полной мере приступили к работам по II этапу проекта - реконструкции старого моста в составе автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

«Вот только сегодня открылся новый мост через реку Сок, строительство которого мы начали всего два года назад», - подчеркнул во время Послания Глава региона Дмитрий Азаров. Напомним, возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Уже к концу 2020 года подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно. Благодаря Губернатору Дмитрию Азарову было получено дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволило сохранить темпы строительства и выполнить работы досрочно. Работы идут с опережением графика. 

Длина моста составляет 306 метров. На дороге две полосы движения, ширина каждой из которых по 3,5 метра. Также сделан тротуар шириной 1,5 метра. 

После завершения работ на новом мосту, транспортное движение на старом закрыли. Пропускная способность автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал» пока будет та же, сохранится реверсивное движение. После завершения всех работ на каждом из мостов будет организовано одностороннее движение на въезд и выезд из города. 

Подрядной организации предстоит произвести восстановление мостового полотна, ремонт проезжей части и подходов к мосту. После ввода объекта в эксплуатацию участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. Полное движение по двум мостам планируется запустить до конца  этого года, что значительно раньше плана.  

 

Теги: движение мост Сок

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