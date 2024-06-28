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В Самарской области запустят «Грушинский экспресс»

28 июня 2024 13:08
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В Самарской области запустят «Грушинский экспресс»

Жители Самарской области не останутся без настроения Грушинского фестиваля. Такую возможность анонсировали представители «Самарской пригородной пассажирской компании» (СППК).

— По словам организаторов, мероприятие в 2024 году не состоится. Но электропоезд «Грушинский экспресс» продолжить радовать пассажиров и пойдет специальным рейсом Самара — Тольятти — Самара. Он будет курсировать 6 и 7 июля. Отправление в 10:01, прибытие в пункт назначения — в 12:17. В обратный путь электричка поедет в 16:15, а прибудет в Самару в 18:23. С собой вы можете взять хорошее настроение, гитару, термос и бутерброды.

«Грушинский экспресс» — тематическая электричка, которую начали пускать с 2022 года. Сначала поезд ходил в дни проведения Грушинского фестиваля. Затем ее стали использовать и зимой, чтобы добраться до места проведения лыжного фестиваля «Снежинка-2024».

Но до первых выходных июля «Грушинский экспресс» будет обслуживать другой фестиваль. Как заявили в КбшЖД, с пятницы, 28 июня, по воскресенье, 30 июня, электричка будет ходить для гостей Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни. Поезд пустят по маршрутам Уфа — Миасс — Уфа и Челябинск — Миасс — Челябинск. Представители транспортного предприятия опубликовали полное расписание движения поезда.

Фестиваль имени Валерия Грушина традиционно проходит в первые выходные июля. Но в 2024 году традицию решили нарушить, и от мероприятия отказались, пишет 63.ру. 

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