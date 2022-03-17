В Самарской области закроют один автовокзал

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В Похвистнево закроют автостанцию. Об этом сообщила местная администрация.

— Решение о закрытии автостанции принял собственник. Мы получили уведомление от АО «Евразийская корпорация автовокзалов», — сообщили в администрации Похвистневского района.

По словам чиновников, это не означает, что в город перестанут ездить автобусы.

— Отправление автобусов муниципального унитарного автотранспортного предприятия Похвистневского района будет осуществляться с прилегающей территории бывшего здания автостанции на улице Революционной, 8. Обилечивать пассажиров будут в автобусах. Эту функцию будут выполнять водители предприятия, — уточнили в администрации района.

АО «Евразийская корпорация автовокзалов» работает на рынке межгородских перевозок. Ей принадлежат несколько автостанций, в том числе Центральный автовокзал в Самаре, пишет 63.ру.