В Самарской области за три дня задержали 71 пьяного водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.
В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории
В Самаре за сутки заболели 1370 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
В Кремле не обсуждали вопрос введения всероссийского локдауна
В Кремле не обсуждали вопрос введения всероссийского локдауна
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарские оперативники задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве
Самарские оперативники задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве
ОДК открыла новую учебно-производственную площадку в Самаре
ОДК открыла новую учебно-производственную площадку в Самаре
Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Отрадного
Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Отрадного
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области за три дня задержали 71 пьяного водителя

31 января 2022 13:09
107
В Самарской области за три дня задержали 71 пьяного водителя

В ходе рейдовых мероприятий за минувшие три дня, с 28 по 30 января 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 71 водитель.

Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 18 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 148 автомобилистов. Несмотря на выписанные требования, 7 жителей Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 70 нарушителей правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 294 водителя.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.

В результате мероприятий выявлено 203 правонарушения со стороны пешеходов и 164 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В текущем году в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км.
28 января 2022, 16:12
В Самарской области состоялись торги по всем объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
В текущем году в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 263,21 км. Дороги
523
В течение двух месяцев сотрудники Госавтоинспекции будут проводить специальные профилактические мероприятия по недопущению водителями нарушений ПДД
27 января 2022, 16:14
В Самарской области проходит масштабное мероприятие «Без риска на дороге!»
В течение двух месяцев сотрудники Госавтоинспекции будут проводить специальные профилактические мероприятия по недопущению водителями нарушений ПДД Общество
708
Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон.
25 января 2022, 16:10
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии приступят к устройству новых пролетов 
Теперь, монтаж балок начнется с другой стороны путепровода, работы будут организованы параллельно с обоих сторон. Благоустройство
910
В центре внимания
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
105
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
144
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
138
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
192
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
608
Весь список