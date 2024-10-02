В Самарской области возобновили движение поездов по подорванному мосту

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В четверг, 2 октября, в Самаре снова начали ходить поезда по ж/д путям в Кинельском районе. Движение там приостанавливали из-за диверсии.

— В 08:29 (время местное) полностью восстановили движение по железнодорожному мосту через реку Самара на 1136-м километре перегона Безенчук — Кинель Куйбышевской железной дороги, — сообщили в КбшЖД.

Взрыв на ж/д мосту у Кинеля произошел днем в субботу, 28 сентября. Региональные власти назвали его «хлопком», а представители КбшЖД — «незаконным вмешательством посторонних лиц». Тем не менее, движение грузовых поездов по этому перегону на время остановили, пишет 63.ру.