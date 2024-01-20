Я нашел ошибку
Главные новости:
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
Изменение климата сократит продолжительность жизни
Изменение климата сократит продолжительность жизни
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
В Самарской области гололед и мокрый снег
В Самарской области гололед и мокрый снег
В Тольятти задержали водителя с поддельным водительским удостоверением
В Тольятти задержали водителя с поддельным водительским удостоверением
Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи
Правительство РФ выделило почти 500 млн рублей на проведение Года семьи
Японский космический аппарат совершил посадку на Луну
Японский космический аппарат совершил посадку на Луну
Мероприятие посетил президент Федерации каратэ России Сергей Цой.
В Тольятти подвели итоги 2023 года и 10-летия работы Самарской областной федерации каратэ
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный онлайн-конкурс «Герб моей семьи» проведет Самарский зоопарк
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах

20 января 2024 11:08
134
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах

В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском районе, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском и Шигонском, сообщает Минтранс региона.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах Обход города Сызрань, Самара-Бугуруслан и Тольятти-Узюково-Димитровград.

Также закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93+000 - км 132+000, а для движения большегрузных транспортных средств все автомобильные дороги федерального значения в Самарской области.

По рекомендации ГИБДД до 13.00 21 января прекращено движение автобусов и маршрутных транспортных средств, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах на территории региона.

На региональных автомобильных дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре - более 90 единиц.
Убедительно просим в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024, 13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
В обряде омовения приняли участие более 3000 человек. Общество
503
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
19 января 2024, 09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
Ограничения ввели на территории Самарской области для всех транспортных средств. Транспорт
398
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
19 января 2024, 09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
 На Выставке "Россия" подвели итоги дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов ярко представили свои достижения, культуру и потенциал. Общество
390
В центре внимания
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
104
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
502
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
397
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
389
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
554
Весь список