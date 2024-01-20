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В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах: Пестравском, Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноармейском, Ставропольском, Челновершинском районе, Шенталинском, Борском, Сергиевском, Кинель-Черкасском, Исаклинском и Шигонском, сообщает Минтранс региона.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах Обход города Сызрань, Самара-Бугуруслан и Тольятти-Узюково-Димитровград.



Также закрыт для движения участок автомобильной дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –Челябинск, подъезд к г. Оренбург км 93+000 - км 132+000, а для движения большегрузных транспортных средств все автомобильные дороги федерального значения в Самарской области.



По рекомендации ГИБДД до 13.00 21 января прекращено движение автобусов и маршрутных транспортных средств, работающих на межрегиональных и межмуниципальных маршрутах на территории региона.



На региональных автомобильных дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре - более 90 единиц.

Убедительно просим в связи с усилением ветра и метели в целях безопасности без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды.



Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41.