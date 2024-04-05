В Самарской области в середине апреля отменят 10 электричек

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Это связан с ремонтом ЖД-путей.

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что из-за ремонта на путях 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 апреля 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов, пишет СитиТраффик.

Так, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 апреля отменят электрички № 7103 Самара – Сызрань‑1, № 6567 Мирная – Безенчук, № 7560 Безенчук – Самара, № 6539 Мирная – Новокуйбышевская.

Пригородные поезда № 6576 Безенчук – Мирная, № 7104 Сызрань‑1 – Самара, № 6561 Мирная – Безенчук, № 6580 Чапаевск – Мирная, №7545 Самара – Новокуйбышевская, №7544 Новокуйбышевская – Самара отменят 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 апреля.

Подробнее о том, как изменится расписание электричек № 7558 Сызрань‑1 – Мирная, № 7569 Мирная – Сызрань‑1, № 6578 Безенчук – Мирная, № 7572 Сызрань‑1 – Самара, № 7557 Мирная – Сызрань‑1, № 7562 Сызрань‑1 – Мирная, № 7552 Сызрань‑1 – Мирная, можно узнать по ССЫЛКЕ.