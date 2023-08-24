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В Самарской области в конце августа и в начале сентября отменят несколько электричек

24 августа 2023 13:38
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В Самарской области в конце августа и в начале сентября отменят несколько электричек

Часть пригородных маршрутов будет следовать по измененному расписанию.

В Самарской пригородной пассажирской компании проинформировали об изменениях в расписании движения поездов. Так, 28 и 31 августа 2023 года отменят электричку № 7554 «Сызрань ‑1 – Самара», 28, 31 августа, 4 сентября отменят пригородные поезда № 6539 «Мирная — Новокуйбышевская», № 6561 «Мирная — Безенчук», № 7565 «Мирная — Сызрань‑1» и № 7103 «Самара — Сызрань‑1», пишет СитиТраффик.

Кроме того, 28, 31 августа, 4 сентября изменится расписание пригородных поездов № 6577 «Мирная – Безенчук», № 7558 «Сызрань‑1 — Мирная», № 7560 «Безенчук – Самара», № 7562 «Сызрань‑1– Мирная», № 6336/6335 «Курумоч – Самара», № 7530 «Самара – Новоотрадная».

Пригородные поезда № 7104 «Сызрань-1- Самара», № 6578 «Безенчук – Мирная», № 6574 «Безенчук – Мирная», № 7545 «Самара — Новокуйбышевская» отменят 29 августа, 1 и 5 сентября.

В эти же даты изменится расписание пригородных поездов № 6576 «Безенчук — Мирная», № 6580 «Чапаевск – Мирная», № 7572 «Сызрань‑1 – Самара», № 7570 «Сызрань‑1 – Мирная».

Электричку № 7552 «Сызрань‑1 – Мирная» отменят 4 сентября.

Подробнее обо всех изменениях можно узнать по ССЫЛКЕ.

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