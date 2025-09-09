в Самарской области средняя цена подержанного автомобиля идёт вниз

173

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,24 миллиона рублей. В топе по снижению цен – Lifan, Renault и Lada.

По итогам августа средняя цена автомобиля с пробегом в Самарской области уменьшилась на 1,8% по сравнению с июлем и составила 1,24 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления, опубликованные на платформе за месяц.

Самое заметное падение средней стоимости в регионе отмечено у Lifan X60: на 10,8%, до 477 тысяч рублей. Также в тройку подешевевших моделей вошли Renault Logan (-8,9%; до 575 тысяч рублей) и Lada 2114 (-7,1% до 239 тысяч рублей).

В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остаются избыточное предложение и изменение спроса. При этом многие продавцы по-прежнему устанавливают завышенные цены на свои машины, а высокие кредитные ставки ограничивают число потенциальных покупателей.

В целом по стране в августе 2025 года средняя цена подержанных китайских автомобилей уменьшилась на 5% за год, опустившись до 2,1 миллиона рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение почти на 9% за год, до 2,3 миллиона рублей. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом составила 701 тысячу рублей — всего на тысячу рублей выше, чем год назад.

