В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
В Самарской области средняя цена подержанного автомобиля идёт вниз

9 сентября 2025 09:25
173
в Самарской области средняя цена подержанного автомобиля идёт вниз

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Самарской области за месяц снизилась до 1,24 миллиона рублей. В топе по снижению цен – Lifan, Renault и Lada.

По итогам августа средняя цена автомобиля с пробегом в Самарской области уменьшилась на 1,8% по сравнению с июлем и составила 1,24 миллиона рублей, выяснили эксперты Авто.ру Оценка, изучив объявления, опубликованные на платформе за месяц.
Самое заметное падение средней стоимости в регионе отмечено у Lifan X60: на 10,8%, до 477 тысяч рублей. Также в тройку подешевевших моделей вошли Renault Logan (-8,9%; до 575 тысяч рублей) и Lada 2114 (-7,1% до 239 тысяч рублей).

В числе ключевых причин снижения цены на вторичном рынке остаются избыточное предложение и изменение спроса. При этом многие продавцы по-прежнему устанавливают завышенные цены на свои машины, а высокие кредитные ставки ограничивают число потенциальных покупателей.

В целом по стране в августе 2025 года средняя цена подержанных китайских автомобилей уменьшилась на 5% за год, опустившись до 2,1 миллиона рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов зафиксировано снижение почти на 9% за год, до 2,3 миллиона рублей. Средняя стоимость российских автомобилей с пробегом составила 701 тысячу рублей — всего на тысячу рублей выше, чем год назад.

--

В центре внимания
9 сентября 2025  13:37
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
