В Самарской области спрос на новые автомобили вырос на 7%

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей в марте и сравнили показатели с февралём 2026 года. По данным платформы, спрос на новые авто в Самарской области вырос на 7%. В число самых популярных моделей вошли отечественные LADA Granta, TENET T4 и T7.

По данным Авито Авто, в марте рынок новых автомобилей в Самарской области продемонстрировал рост: спрос увеличился на 7% по сравнению с февралём. В первый весенний месяц наиболее значительный рост показали автомобили марок JAECOO (более чем вдвое), а также OMODA (+49%), Geely (+46%), TENET (+44%) и Belgee (+29%).

Среди конкретных моделей востребованнее стали HAVAL H3 (вчетверо), F7 (более чем втрое), JAECOO J8 (втрое), а также LADA Iskra Cross и OMODA C7 (вдвое). В десятку лидеров по росту спроса также вошли TENET T4 (+84%), Changan CS35 Plus (+80%), Geely Cityray (+63%), Monjaro (+58%) и Jetour Dashing (+55%).

Самой популярной маркой в Самарской области в марте стала отечественная LADA. Следующими по популярности оказались TENET, HAVAL, Geely и Changan.

Лидером по интересу покупателей в марте стала модель LADA Granta. В число моделей с высоким интересом вошли TENET T4 и T7, HAVAL Jolion, LADA Iskra и Vesta. Также в топ популярных авто вошли LADA Niva Travel, Tank 300, JAECOO J6, LADA Niva Legend, OMODA C5, Geely Monjaro и Cityray, LADA Vesta Cross, Granta Cross и Iskra Cross.

При этом на фоне роста интереса со стороны покупателей средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области снизилась на 3,4%, до 3,1 млн рублей. Наиболее заметное снижение цен по сравнению с февралём показали HAVAL H3 (-6,1% до 3 млн рублей), OMODA C5 (-4,2% до 2,8 млн рублей), Geely Atlas (-2% до 3,9 млн рублей), LADA Granta (-1,4% до 1,2 млн рублей) и Solaris HC (-1% до 3,1 млн рублей).